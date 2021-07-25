Украина ежегодно получает около 750 млн долларов от США
16:30 25.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Ежегодно наш Конгресс выделяет средства на поддержку Украины в различных отраслях - до 750 млн долларов в год. Видимо, есть четыре, максимум пять других стран, которые получают такую поддержку от нас ежегодно", - сказал он в опубликованном в воскресенье интервью "Радио Свобода" (в РФ признано иноагентом). Дипломат также выразил убеждение, что объемы помощи Киеву не зависят от того, представители какой партии занимают руководящие посты в США. "И демократы, и республиканцы вместе поддерживают Украину. И я думаю, что это не зависит от администрации, чиновников, работающих с Украиной", - добавил он.
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