Украина ежегодно получает около 750 млн долларов от США

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина ежегодно получает от Соединенных Штатов порядка 750 млн долларов и входит в пятерку стран по объемам оказываемой Вашингтоном поддержки. Об этом сообщил временный поверенный в делах США на Украине, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.



"Ежегодно наш Конгресс выделяет средства на поддержку Украины в различных отраслях - до 750 млн долларов в год. Видимо, есть четыре, максимум пять других стран, которые получают такую поддержку от нас ежегодно", - сказал он в опубликованном в воскресенье интервью "Радио Свобода" (в РФ признано иноагентом). Дипломат также выразил убеждение, что объемы помощи Киеву не зависят от того, представители какой партии занимают руководящие посты в США. "И демократы, и республиканцы вместе поддерживают Украину. И я думаю, что это не зависит от администрации, чиновников, работающих с Украиной", - добавил он.



