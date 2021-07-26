Павительство предлагает создать на Курилах свободную таможенную территорию, освободить основные виды деятельности от большинства налогов

07:00 Источник: Интерфакс

Правительство РФ предлагает создать на Курилах свободную таможенную территорию, сделать их привлекательными для зарубежных инвесторов за счет освобождения большинства видов деятельности от основных налогов, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

После посещения рыбоперерабатывающего завода на острове Итуруп Мишустин заявил, что после возвращения в Москву намерен обсудить эти предложения с президентом РФ.

"Этот набор мер беспрецедентный. Сейчас я буду советоваться с Владимиром Владимировичем о том, что мы могли бы здесь сделать", - сказал Мишустин, общаясь с рыбопромышленниками.

В частности, премьер заявил, что рассматривает "возможность введения на сегодняшний день здесь режима свободной таможенной территории, чтобы у производителей была возможность завозить необходимое оборудование и товары".

"Кроме того подумаем над тем, что освободить от обязанностей налогоплательщика практически все основные виды деятельности, не включая финансовую посредническую деятельность, производство подакцизных товаров и вылов ценных биоресурсов", - заявил глава правительства.



