Глобальный энергопереход может обойтись России в 10% ВВП - Чубайс

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глобальный энергопереход, связанный с декарбонизацией экономики, может обойтись России в 10% ВВП. Об этом сообщил в понедельник специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

"Следствия глобального перехода для российского экспорта будут колоссальными. Мои собственные оценки, пока это мои собственные цифры, никем не подтвержденные, речь идет примерно о 10% валового внутреннего продукта. Это более чем серьезно", - сказал Чубайс, выступая на семинаре "Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?".

Он отметил, что экспорт является наиболее уязвимой зоной, через которую Россия с неизбежностью получит воздействие от глобального энергоперехода. "Для меня крайне важно, что эта тематика сегодня является не просто предметом обсуждения на форумах и конференциях, но с недавнего времени по поручению председателя правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина эта тематика стала важнейшей, над которой работают десятки министерств и ведомств в нашем правительстве. Собственно, под руководством председателя правительства", - отметил Чубайс.

Он считает, что это новый фактор, который подчеркивает то, "насколько адекватно и серьезно Россия реагирует на вызов российскому экспорту".

Ранее Чубайс отмечал, что под названием "глобальный энергопереход" стоит понимать последовательный отказ от углеводородов в энергетике. Он должен произойти в следующие 20-30 лет.