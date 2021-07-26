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Затраты на "социальную" газификацию 3,8 млн домовладений составят 567,5 млрд руб.

15:00 26.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 3,8 млн домовладений могут попасть под "социальную" газификацию, а общие затраты на их подключению к газу оцениваются в 567,55 млрд рублей. Это следует из презентации вице-премьера РФ Александра Новака к встрече с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком по теме реализации программы ускоренной социальной газификации.

Таким образом, средние удельные затраты на подключение одного домовладения к газу составят 150 тыс. руб., говорится в презентации.

Согласно презентации Новака, россияне подали уже более 97 тыс. заявок на бесплатное подключение газа, при этом чуть более 10 тыс. заявок отклонены.

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