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Крестный ход не будет проводиться в День крещения Руси в Москве - РПЦ

20:00 26.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русская православная церковь решила отказаться от проведения традиционного крестного хода в Москве в День крещения Руси, 28 июля, при этом 27 июля Украинская православная церковь проведет крестный ход в Киеве, сообщил в понедельник на пресс-конференции председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Сложная ситуация с пандемией вносит свои коррективы, в каждом конкретном месте масштаб празднования будет связан с теми ограничениями, которые есть. Насколько я понимаю, на Украине ситуация проще, и в Киеве состоится 27 июля крестный ход, Украинская православная церковь его проводит, и будет литургия в [Киево-Печерской] лавре. Что касается Москвы, то у нас несколько лет подряд был крестный ход от Кремля от Успенского собора к памятнику князю Владимиру, но 28 июля этого крестного хода не будет в связи со сложной эпидемической ситуацией. Но при этом богослужения пройдут во всей церкви", - сказал Легойда.

Он также напомнил, что во всех храмах и монастырях Русской православной церкви, в том числе за пределами России, в полдень по местному времени прозвучит колокольный звон-благовест "Слава Тебе, Боже!"

Русская православная церковь 28 июля (по старому стилю - 15 июля) празднует день памяти великого князя Киевского Владимира - крестителя Руси, канонизированного в XIII веке. В этот день в России отмечается День крещения Руси. В этот день в храмах РПЦ совершают богослужения по чину великого праздника, проводят особые молебны.

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