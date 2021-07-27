Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в Сибири и жаре с дождями в Центральной России

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На юге Сибири, в большинстве северокавказских республик и на Амуре ожидается «опасная погода». "Активный атмосферный фронт проходит по Сибирской территории. С ним идут грозовые ливневые дожди с градом и усилением ветра. Июль будто оправдывает репутацию дождливого летнего месяца". Подробности на сайте Гидрометцентра.