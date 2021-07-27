Минтранс РФ просит вчетверо увеличить бюджет на восстановление после ЧС на Дальнем Востоке

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтранс России просит увеличить объем бюджетных средств, выделяемых ежегодно на восстановление после ЧС на Дальнем Востоке, с 500 млн рублей до 2 млрд рублей. Об этом заявил министр транспорта Виталий Савельев на совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока.

"Мы просили бы, чтобы не 500 млн рублей Минтрансу выделялись (на восстановление инфраструктуры после ЧС в регионе - прим. ТАСС), эти деньги все равно "окрашены", а выделялось бы порядка 2 млрд рублей. Это нам существенно поможет… Мы 2 млрд [рублей] не можем до сих по закрыть, это те деньги, которые нам должны вернуть под ЧС 2017-2020 годов", - сказал он.