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Чечня ввела обязательную вакцинацию для госслужащих, работников туротрасли и СМИ

15:12 27.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Чечни ввели обязательную вакцинацию для госслужащих, работников туротрасли, транспорта, сферы услуг, СМИ. Об этом говорится в постановлении регионального Роспотребнадзора.

"Организовать проведение профилактических прививок <...> в срок до 25.08.2021 г. вторым компонентом (дозой) вакцины от новой коронавирусной инфекции не менее 90% от общей численности работников, сотрудников - государственным гражданским служащим, работникам здравоохранения, образовательных организаций, организаций общественного питания, работникам санаторно-курортных организаций, работникам, оказывающим гостиничные услуги, работникам пассажирского транспорта, салонов красоты, работникам в средствах массовой информации", - говорится в документе.

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