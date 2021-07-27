Чечня ввела обязательную вакцинацию для госслужащих, работников туротрасли и СМИ
15:12 27.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Чечни ввели обязательную вакцинацию для госслужащих, работников туротрасли, транспорта, сферы услуг, СМИ. Об этом говорится в постановлении регионального Роспотребнадзора.
"Организовать проведение профилактических прививок <...> в срок до 25.08.2021 г. вторым компонентом (дозой) вакцины от новой коронавирусной инфекции не менее 90% от общей численности работников, сотрудников - государственным гражданским служащим, работникам здравоохранения, образовательных организаций, организаций общественного питания, работникам санаторно-курортных организаций, работникам, оказывающим гостиничные услуги, работникам пассажирского транспорта, салонов красоты, работникам в средствах массовой информации", - говорится в документе.
НОВОСТИ
- 15:00 27.07.2021
- Стоимость овощей "борщевого набора" в РФ снижается - Минсельхоз
- 14:58 27.07.2021
- Анастасия Ракова поздравила сотрудников МФЦ с профессиональным праздником
- 14:32 27.07.2021
- Кенийцы подали иск против армии Великобритании
- 14:22 27.07.2021
- Сбером опубликована Политика в области устойчивого развития и ESG
- 14:12 27.07.2021
- В Нью-Йорке введена обязательная вакцинация для госслужащих
- 14:00 27.07.2021
- РФ пока не может справиться с ковидом из-за не слишком высоких темпов вакцинации - Песков
- 13:32 27.07.2021
- Японское космическое агентство провело успешное испытание ракеты с новым двигателем
- 13:30 27.07.2021
- Специальные поезда «Ласточка» будут организованы для гостей форума «Армия-2021»
- 13:20 27.07.2021
- В РФ могут обязать указывать класс энергоэффективности жилья при продаже
- 13:05 27.07.2021
- В Думу внесен проект о запрете тратить детские пособия на алкоголь и табак
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать