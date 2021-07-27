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Российские гимнастки впервые победили в командном многоборье на Олимпийских играх

17:00 27.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх.

В составе российской команды выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Российские спортсменки в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла. Второе место заняли американки (166,096), третье - британки (164,096).

После первого упражнения - опорного прыжка - четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз из-за медицинских проблем не сумела продолжить выступление и была заменена.

В медальном зачете Олимпийских игр российская команда идет на четвертом месте, имея в активе семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. Лидирует команда Японии (10-3-5), вторыми идут американцы (9-8-8), третьими - китайцы (9-5-7).

В среду состоится финал личного многоборья у мужчин, от России в нем выступят Никита Нагорный и Артур Далалоян, финал у женщин пройдет на день позднее, за победу поборются Мельникова и Уразова. 1 августа начнутся финалы в отдельных упражнениях.

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