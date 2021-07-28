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НОВОСТИ

Достижения академика Румянцева в организации онкологической помощи отмечены главным онкологом столицы

12:57 28.07.2021

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Фото Ольги Крыловой
Игорь Хатьков, главный онколог города Москвы, директор МКНЦ им. А. С. Логинова считает, что работа организованной под руководством академика РАН Александра Григорьевича Румянцева столичной детской службы онкологической помощи послужит примером для работы аналогичных служб со взрослыми пациентами, страдающими злокачественными новообразованиями. Такое мнение он высказал на проходившей в Штабе общественной поддержки “Единой России” на Покровке, 47, дискуссии “Перспективы развития онкологической помощи детям и взрослым”.

«Детская служба онкологии является примером для наших служб в части обоснованности принятия решений, их последовательности, методологии, административных подходов», — говорит директор Московского клинического научного центра им. А. С. Логинова, член-корреспондент РАН Игорь Хатьков. Также им отмечено, что детский сектор онкослужбы работает с меньшим количеством пациентов, и меньшим разнообразием диагнозов.

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев обратил внимание участвовавших в обсуждении на высокую эффективность детских протоколов, применяемых к подросткам и взрослым до тридцати лет.

В свою очередь, Евгением Никитиным, доктором медицинских наук, заведующим кафедрой гематологии и трансфузиологии РМАНПО, отмечена уникальность технологий, применяемых для лечения детских онкологий в центре им. Д. Рогачева под руководством доктора Румянцева.

Также участниками обсуждения особенно была подчеркнута значимость ранней диагностики в лечении как детей так и взрослых, способствующая началу лечения заболевания на более ранней стадии, и, следовательно, серьезно снижающая уровень летальности среди пациентов.

Эксперты в ходе дискуссии пришли к мнению о необходимости централизации оказания онкологической помощи в Москве, развитии единой амбулаторно-стационарной системы лечения злокачественных новообразований. Прозвучало предложение создать уникальную в своем роде канцер-систему, которая будет заниматься регистрацией, точным учетом, ведением онкобольных.

В конце встречи доктор Румянцев заявил, что все предложения, прозвучавшие в ходе обсуждения, будут рассмотрены и включены в Народную программу “Единой России”, также он напомнил, что каждый житель может внести свои идеи и наказы в Народную программу, просто обратившись в Штаб общественной поддержки, а также на сайте np.er.ru.

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