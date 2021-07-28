Достижения академика Румянцева в организации онкологической помощи отмечены главным онкологом столицы
12:57 28.07.2021
|Фото Ольги Крыловой
«Детская служба онкологии является примером для наших служб в части обоснованности принятия решений, их последовательности, методологии, административных подходов», — говорит директор Московского клинического научного центра им. А. С. Логинова, член-корреспондент РАН Игорь Хатьков. Также им отмечено, что детский сектор онкослужбы работает с меньшим количеством пациентов, и меньшим разнообразием диагнозов.
Главный детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев обратил внимание участвовавших в обсуждении на высокую эффективность детских протоколов, применяемых к подросткам и взрослым до тридцати лет.
В свою очередь, Евгением Никитиным, доктором медицинских наук, заведующим кафедрой гематологии и трансфузиологии РМАНПО, отмечена уникальность технологий, применяемых для лечения детских онкологий в центре им. Д. Рогачева под руководством доктора Румянцева.
Также участниками обсуждения особенно была подчеркнута значимость ранней диагностики в лечении как детей так и взрослых, способствующая началу лечения заболевания на более ранней стадии, и, следовательно, серьезно снижающая уровень летальности среди пациентов.
Эксперты в ходе дискуссии пришли к мнению о необходимости централизации оказания онкологической помощи в Москве, развитии единой амбулаторно-стационарной системы лечения злокачественных новообразований. Прозвучало предложение создать уникальную в своем роде канцер-систему, которая будет заниматься регистрацией, точным учетом, ведением онкобольных.
В конце встречи доктор Румянцев заявил, что все предложения, прозвучавшие в ходе обсуждения, будут рассмотрены и включены в Народную программу “Единой России”, также он напомнил, что каждый житель может внести свои идеи и наказы в Народную программу, просто обратившись в Штаб общественной поддержки, а также на сайте np.er.ru.
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