Тимофеем Баженовым предложены способы по улучшению качества школьного питания
17:35 28.07.2021
|Фото Максима Манюрова
«Не первый год ведутся разговоры о том, что действующая система госзакупок несовершенна. Главная проблема состоит в том, что тендер выигрывают компании, предлагающие наименьшую цену. Но дешевле – не всегда хорошо. Не в силах за вырученную стоимость выполнить заказ добросовестно, компании предоставляют услуги худшего качества», – заявил Тимофей Баженов. Журналист отмечает, что на детях экономить нельзя. «Питание в школах должно быть полноценным и полезным для здоровья подрастающего поколения. Всего через месяц дети пойдут в школу, и наша задача дать им не только хорошее образование, но и обеспечить их здоровым питанием», ― подчеркивает Тимофей Баженов.
Качество питания в школах должно жестко контролироваться, убежден телеведущий, контроль должен осуществляться не только государством, но и родителями учащихся, при выявлении нарушений организации, занимающиеся производством пищи, должны привлекаться к ответственности.
«Качественное и доступное питание детей — это залог здоровья нации. Считаю, что питание в школах должно быть бесплатным. И ни в коем случае в школах не должно быть продажи фастфуда и вендинговых аппаратов с «быстрой», но вредной для здоровья едой», - заявил в заключение Баженов.
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