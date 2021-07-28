Тимофеем Баженовым предложены способы по улучшению качества школьного питания

17:35

Фото Максима Манюрова

Депутатами Общероссийского Народного Фронта и депутатами Госдумы озвучена инициатива изменений правил гос. закупок, в соответствии с которой к участию в закупках не будут допущены занимающиеся демпингом компании, не способные обеспечить продукцией высокого качества детей в образовательных учреждениях.

«Не первый год ведутся разговоры о том, что действующая система госзакупок несовершенна. Главная проблема состоит в том, что тендер выигрывают компании, предлагающие наименьшую цену. Но дешевле – не всегда хорошо. Не в силах за вырученную стоимость выполнить заказ добросовестно, компании предоставляют услуги худшего качества», – заявил Тимофей Баженов. Журналист отмечает, что на детях экономить нельзя. «Питание в школах должно быть полноценным и полезным для здоровья подрастающего поколения. Всего через месяц дети пойдут в школу, и наша задача дать им не только хорошее образование, но и обеспечить их здоровым питанием», ― подчеркивает Тимофей Баженов.

Качество питания в школах должно жестко контролироваться, убежден телеведущий, контроль должен осуществляться не только государством, но и родителями учащихся, при выявлении нарушений организации, занимающиеся производством пищи, должны привлекаться к ответственности.

«Качественное и доступное питание детей — это залог здоровья нации. Считаю, что питание в школах должно быть бесплатным. И ни в коем случае в школах не должно быть продажи фастфуда и вендинговых аппаратов с «быстрой», но вредной для здоровья едой», - заявил в заключение Баженов.