РФ готова быть вместе с партнерами из-за угрозы, исходящей от Афганистана - Песков
14:12 29.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин не принимал решений об отправке дополнительных сил в помощь партнерам для защиты границы с Афганистаном. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, заверив, однако, что РФ готова быть вместе с партнерами.
"Происходящее в Афганистане является предметом нашей глубокой озабоченности", - сказал представитель Кремля. "Мы готовы быть вместе с нашими партнерами на фоне той угрозы, которую могут представлять из себя события в Афганистане", - заверил Песков.
"Конечно нет", - ответил пресс-секретарь на вопрос, не принимал ли президент РФ Владимир Путин решений об отправке дополнительных сил к границам Афганистана.
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