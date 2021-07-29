РФ готова быть вместе с партнерами из-за угрозы, исходящей от Афганистана - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не принимал решений об отправке дополнительных сил в помощь партнерам для защиты границы с Афганистаном. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, заверив, однако, что РФ готова быть вместе с партнерами.

"Происходящее в Афганистане является предметом нашей глубокой озабоченности", - сказал представитель Кремля. "Мы готовы быть вместе с нашими партнерами на фоне той угрозы, которую могут представлять из себя события в Афганистане", - заверил Песков.

"Конечно нет", - ответил пресс-секретарь на вопрос, не принимал ли президент РФ Владимир Путин решений об отправке дополнительных сил к границам Афганистана.