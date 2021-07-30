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Российские ученые научили лекарства бить по болевым точкам, считает Александр Мажуга

13:50 30.07.2021

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Фото Ольги Крыловой
Александр Мажуга, профессор РАН, доктор химических наук в ходе круглого стола «Перспективы развития наномедицины», прошедшего в Штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке, 47. рассказал о системе адресной доставки лекарственных средств и о том, насколько эффективно проходит лечение с ее помощью.

По словам профессора Мажуги, доступность и качество мед. помощи - одна из основных задач, стоящих перед отечественной наукой и медициной, и, по его мнению, важно последовательно вести работу в трех направлениях, а именно: медицинские услуги должны быть своевременны, важна правильность выбора диагностики, лечения и реабилитации, и анализ результатов, полученный экспертами. В своем выступлении он коснулся и программы Сергея Собянина «Лучший город Земли», представленной в июне. Он считает, что она содержит целый ряд предложений по улучшению доступности здравоохранения, направленную на улучшение системы, но важно не только сделать систему удобной, но и ввести в медицину новые результативные технологии, также добиваясь этого на законодательном уровне, через Народную программу «Единой России».

Одной из таких технологий профессор Мажуга считает технологию “адресной доставки лекарств”. На сегодняшний день профессором с коллегами разработана инновационная система адресной доставки лекарственных препаратов, основанная на последовательной работе трёх компонентов, входящих в состав препарата: магнитных частиц, действующего вещества и блокатора. Разработан и экспериментально подтвержден новый метод “высвобождения” лекарственного препарата, которое при помощи магнитных частиц можно адресно доставить в требуемое место в организме с использованием возможностей магнитного поля.

Александр Мажуга в конце своего выступления отметил систему адресной доставки препаратов как одно из самых перспективных и развивающихся медицинских направлений, и высказал надежду в случае поддержки направления Народной программой “Единой России” отечественное здравоохранение могло бы сделать серьезный шаг вперед.

Комментируя выступление коллеги, главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ, академик РАН, президент Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев сказал: “Самым удивительным для врачей оказался факт, что генная, точечная, таргетная терапия полностью изменила наши представления об эффективных лекарствах, большинство из которых обладают неспецифическим действием, т.е. назначаются для коррекции симптомов или синдромов болезни, а не ее причины”

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