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Суд ЕС лишил Пучдемона депутатской неприкосновенности - СМИ

15:32 30.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский суд юстиции общей юрисдикции лишил бывшего главу правительства испанской Каталонии Карлеса Пучдемона неприкосновенности евродепутата. Об этом сообщила в пятницу газета "Вангуардиа".

В марте этого года Европарламент (ЕП) лишил экс-лидера автономии и двух других каталонских политиков депутатской неприкосновенности, однако в начале июня заместитель председателя Европейского суда юстиции в Люксембурге временно приостановил решение ЕП.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там незаконного референдума о независимости 2017 года. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. По итогам выборов в Европарламент 2019 года Пучдемон смог получить кресло депутата, при этом власти пиренейского королевства просили ЕП приостановить его депутатскую неприкосновенность. На территории Испании действует ордер на арест Пучдемона. Судебные власти Испании добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате.

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