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Спортивный мир устал от политизированной кампании против российских атлетов - Нарышкин

19:20 30.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спортивный мир устал от ангажированного и политизированного давления на российских спортсменов. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

"В спортивном мире, как нам представляется, уже накопилась усталость от этой политизированной западной кампании против мирового спорта и, в частности, ангажированного и политизированного давления на российских спортсменов, атлетов", - сказал глава СВР.

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