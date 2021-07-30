Спортивный мир устал от политизированной кампании против российских атлетов - Нарышкин
19:20 30.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спортивный мир устал от ангажированного и политизированного давления на российских спортсменов. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
"В спортивном мире, как нам представляется, уже накопилась усталость от этой политизированной западной кампании против мирового спорта и, в частности, ангажированного и политизированного давления на российских спортсменов, атлетов", - сказал глава СВР.
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