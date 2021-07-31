В России в настоящее время действуют почти 270 очагов лесных пожаров - МЧС

14:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 270 очагов лесных пожаров действуют в настоящее время на территории России, 47 из них локализованы. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.



"В настоящее время на территории РФ действуют 267 очагов лесных пожаров, 47 - локализованы. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - сказали в пресс-службе.



В МЧС добавили, что на особом контроле остается пожароопасная обстановка в Якутии. Там продолжается работа по защите населенных пунктов и объектов экономики от огня. Специалисты проводят встречный отжиг, прокладывают минерализованные полосы вдоль сел, ликвидируют отдельные очаги пожаров.



