В России в настоящее время действуют почти 270 очагов лесных пожаров - МЧС
14:25 31.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В настоящее время на территории РФ действуют 267 очагов лесных пожаров, 47 - локализованы. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - сказали в пресс-службе.
В МЧС добавили, что на особом контроле остается пожароопасная обстановка в Якутии. Там продолжается работа по защите населенных пунктов и объектов экономики от огня. Специалисты проводят встречный отжиг, прокладывают минерализованные полосы вдоль сел, ликвидируют отдельные очаги пожаров.
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