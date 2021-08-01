Число зараженных COVID-19, задействованных в проведении Олимпиады в Токио достигло 264-х

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 18 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в воскресенье на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Среди инфицированных один спортсмен. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 264.