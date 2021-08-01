Директор СВР высказался по поводу отравления Навального

14:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин выразил уверенность в том, что отравляющие вещества могли быть добавлены в биоматериал блогера Алексея Навального не на территории РФ.

"Да, нестыковок [в докладе ОЗХО] огромное количество. Здесь трудно говорить о том, был ли он действительно отравлен потом уже. После того, как он сел на борт самолета. Но если действительно какие-то маркеры были обнаружены, то более реальное предположение о том, что что- то, какие-то вещества, были внесены в его биологический материал", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия-1".

"Нет, конечно. Конечно, нет", - указал глава СВР, отвечая на вопрос, не произошло ли это на территории РФ.

По словам Нарышкина, такие выводы можно сделать из заключений врачей, специалистов, которые работали с Навальным на территории РФ, и с дальнейшей логикой событий.