Представители ФРГ встречались 31 июля с афганскими талибами - СМИ
18:42 01.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители правительства ФРГ провели в минувшую субботу в Дохе тайную встречу с членами радикального движения "Талибан" (запрещено в России). Об этом в воскресенье сообщила газета "Бильд" со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, Германию на переговорах представлял спецуполномоченный по Афганистану и Пакистану Яспер Вик. Встреча была подготовлена федеральной разведслужбой БНД и согласована с США. На ней, по данным источников газеты, обсуждались гарантии безопасности для немецких сотрудников гуманитарных организаций в стране и положение афганцев, помогавших Бундесверу и федеральной полиции ФРГ во время их участия в международной операции в Афганистане. Всего в настоящее время там находятся до сих пор около 700 местных жителей, сотрудничавших с германской стороной, около 500 из них выразили желание уехать в ФРГ.
"Бильд" утверждает, что МИД Германии подтвердил переговоры с талибами. В ведомстве, по данным издания, отметили, что Вик провел в субботу в Дохе встречи как с переговорщиками от радикального движения, так и с представителями правительства в Кабуле. Их целью, по оценке МИД, было скорейшее достижение прогресса в вопросе возобновления внутриафганских переговоров и установление перемирия в Афганистане, пишет газета. Незадолго до визита в Доху Вик посещал афганскую столицу.
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