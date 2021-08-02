До прояснения ситуации по делу Тимановской МОК не будет применять санкции к НОК Белоруссии

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) изучает ситуацию, связанную с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской и не будет применять санкции к Национальному олимпийскому комитету (НОК) Белоруссии до получения полной картины по этому делу. Об этом журналистам сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.



НОК Белоруссии объявил 1 августа, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Планировалось, что она выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерским штабом было принято решение задействовать в эстафете Тимановскую, спортсменка в соцсетях подвергла критике такое решение.



"Все произошло только 10-11 часов назад, поэтому главное, что нам нужно было сделать - убедиться, что с ней все хорошо, спросить, что ей необходимо, выяснить, кто с ней, что случилось. Прозвучало много обвинений, и они продолжают звучать, поэтому нам сначала надо понять, что происходит, нам нужно получить полную картину происходящего. Похищение? Она общалась с полицией в аэропорте. Если в этом деле есть криминальный оттенок, то это дело полиции", - сказал Адамс.



"Мы запросили их (Национальный олимпийский комитет Белоруссии - прим. ТАСС) предоставить нам полный отчет, и после его получения мы начнем изучать этот вопрос на предмет того, должны ли быть приняты какие-нибудь действия. Как вы можете видеть, за последний год мы приняли множество решений в отношении НОК Белоруссии. Так что нам надо посмотреть, что они скажут до каких-либо действий", - добавил он.



