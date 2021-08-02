Украина хотела бы, чтобы Запад создал "Дорожную" карту по вступлению страны в НАТО и ЕС
16:50 02.08.2021 Источник: Интерфакс
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал США и их европейских союзников институционально закрепить место Украины в западном мире принятием "дорожной карты" вступления Украины в НАТО и Европейский Союз.
"После 1991 года общая история определенное время еще объединяла страны, появившиеся на руинах Союза. Однако в последующие десятилетия они двигались крайне различными траекториями, а общий опыт терял важность. Западным странам пора избавиться взгляда на регион как просто "постсоветское пространство", - написал Кулеба в статье для издания Foreign Affairs, перевод которой был опубликован на сайте МИД Украины в понедельник.
"Что США и их союзники должны изменить в своей политике, чтобы она соответствовала новым реалиям? В случае Украины речь идет, прежде всего, об институциализации места нашего государства в западном мире. Время США и европейским союзникам, в конце концов, определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС", - добавил он.
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