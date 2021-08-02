Более 200 млн евро выплатили пострадавшим от наводнений гражданам ФРГ

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощь пострадавшим от наводнений на западе ФРГ гражданам и предприятиям уже превысила 200 млн евро. Об этом заявил в понедельник премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия, глава Христианско-демократического союза Армин Лашет.



"За эти дни выплачено около 215 миллионов евро в виде срочной помощи", - сказал он в эфире телеканала Эн-тэ-фау.



С 12 июля на протяжении нескольких дней на западе и юго- западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Общее число погибших во всех охваченных стихией населенных пунктах превысило 180, пострадали более 750 человек.



