Более 200 млн евро выплатили пострадавшим от наводнений гражданам ФРГ
18:30 02.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"За эти дни выплачено около 215 миллионов евро в виде срочной помощи", - сказал он в эфире телеканала Эн-тэ-фау.
С 12 июля на протяжении нескольких дней на западе и юго- западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Общее число погибших во всех охваченных стихией населенных пунктах превысило 180, пострадали более 750 человек.
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