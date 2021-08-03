В Узбекистане подписан закон позволяющий отстранять непривитых сотрудников от работы

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал принятый парламентом закон, позволяющий отстранять от работы сотрудников, которые не прошли вакцинацию. Документ во вторник опубликован в газете "Народное слово", печатном органе парламента и правительства республики.



В соответствии с законом, в статью 113 трудового кодекса внесено изменение, что в случае отказа работника от прохождения профилактической вакцинации, вводимой при наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья), работодатель вправе не допускать его к работе. Также в статью 28 закона "Об охране здоровья граждан" внесена конкретная норма, согласно которой, по решению главного государственного санитарного врача Республики Узбекистан, может быть введено проведение [обязательной] профилактической вакцинации населения в случае угрозы распространения карантинных и других опасных для человека инфекционных заболеваний.



Ранее, по решению спецкомиссии по борьбе с коронавирусом, с 17 июля в Узбекистане была введена обязательная вакцинация от COVID-19 для сотрудников образовательных, медицинских учреждений, госслужащих, торговых предприятий и ряда других категорий граждан Узбекистана.



