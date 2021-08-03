После ДТП на юге Турции четверо россиян остаются в тяжелом состоянии
11:20 03.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"По ситуации на 10:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) 3 августа все российские граждане, пострадавшие в ДТП в Манавгате, продолжают находиться под наблюдением врачей в местных больницах. В тяжелом состоянии остаются 4 пациента. Они прооперированы и помещены в реанимационное отделение", - сказал собеседник агентства.
В дипмиссии подчеркнули, что "остальные россияне с различной степенью тяжести ранений проходят дополнительные исследования". "Их жизнь, по заверению медицинских специалистов, вне опасности. В зависимости от медицинских показаний в течение текущего дня по каждому случаю будет приниматься отдельное решение о выписке, амбулаторном лечении или дальнейшей госпитализации", - добавили в генконсульстве.
НОВОСТИ
- 12:20 03.08.2021
- В боях в провинции Афганистана погибли около 40 мирных жителей
- 12:10 03.08.2021
- В Подмосковье столкнулись пять легковушек и автобус, два человека пострадали
- 11:30 03.08.2021
- С конца апреля в Москве зафиксированы минимальные число случаев заболевания COVID-19
- 11:10 03.08.2021
- Из-за подъема воды на участке Транссиба в Амурской области РЖД ограничили движение поездов
- 10:20 03.08.2021
- Собянин обсудил на встрече с кандидатами «ЕР» роль партии в развитии страны
- 10:20 03.08.2021
- В Узбекистане подписан закон позволяющий отстранять непривитых сотрудников от работы
- 10:10 03.08.2021
- С марта 2022 года работать авиамеханиками и обслуживать самолеты разрешено женщинам - Минтруд
- 09:20 03.08.2021
- За последние дни сотрудникам посольства США получили 22 российские визы - Антонов
- 09:10 03.08.2021
- Из-за грозы в Москве упало около 30 деревьев, повреждены машины
- 08:20 03.08.2021
- По делу Тимановской МОК начинает собственное расследование
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать