После ДТП на юге Турции четверо россиян остаются в тяжелом состоянии

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пострадавшие при ДТП в Анталье россияне продолжают находиться под наблюдением врачей, четверо пациентов остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщил во вторник корр. ТАСС представитель генконсульства РФ в Анталье.



"По ситуации на 10:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) 3 августа все российские граждане, пострадавшие в ДТП в Манавгате, продолжают находиться под наблюдением врачей в местных больницах. В тяжелом состоянии остаются 4 пациента. Они прооперированы и помещены в реанимационное отделение", - сказал собеседник агентства.



В дипмиссии подчеркнули, что "остальные россияне с различной степенью тяжести ранений проходят дополнительные исследования". "Их жизнь, по заверению медицинских специалистов, вне опасности. В зависимости от медицинских показаний в течение текущего дня по каждому случаю будет приниматься отдельное решение о выписке, амбулаторном лечении или дальнейшей госпитализации", - добавили в генконсульстве.



