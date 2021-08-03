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В боях в провинции Афганистана погибли около 40 мирных жителей

12:20 03.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 38 мирных жителей погибли, 156 получили ранения разной степени тяжести за три дня ожесточенных боев между правительственной армией Афганистана и боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ) в провинции Гильменд. Об этом сообщил во вторник афганский телеканал 1TV ("1 Ти-ви") со ссылкой на руководителя провинциальной службы здравоохранения.

В понедельник талибы захватили здание регионального государственного телерадиоцентра в городе Лашкаргах - административном центре провинции Гильменд. В результате местные СМИ в провинции Гильменд прекратили работу. Талибы заняли первый район города Лашкаргах. Все сотрудники телерадиоцентра провинции покинули здание два дня назад.

По словам местных жителей, во вторник ожесточенные бои продолжаются в Лашкаргахе за штаб-квартиру полиции, канцелярию губернатора, здание национального управления безопасности и тюрьму.

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