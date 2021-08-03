Ученый Мажуга: Российские университеты дают ответы на глобальные вызовы
14:25 03.08.2021
|Фото: Данил Головкин
«Российские вузы предлагают уникальные разработки, которые могут быть использованы в отечественной промышленности и здравоохранении, а также помогают решать глобальные вызовы современности», — говорит профессор.
В качестве примера таких инноваций он привел аппаратно-программный комплекс для тренировки и реабилитации бронхолегочной системы людей, перенесших COVID-19 в тяжелой форме и единственную в своем роде методику переработки ПЭТ-бутылок в нить для 3D-принтера.
Разработка Томского государственного университета, совмещающая в себе аппарат ИВЛ и устройство, способное проанализировать состояние пациента по выдыхаемому им воздуху, создана для реабилитации людей, перенесших коронавирусную инфекцию, рассказывает профессор Мажуга, на основе полученных с помощью аппарата данных медики смогут корректировать реабилитацию пациента.
Одной из серьезных проблем современного мира является пластик, его переработка и дальнейшее использование. Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ) предложил технологию, позволяющую получить нить для трехмерной печати из ПЭТ-бутылок, причем, качество нити ничем не уступает традиционному, и, тоже приятный момент - она значительно дешевле. «Эта разработка актуальна в условиях общей борьбы за окружающую среду, так как более половины бытовых отходов сегодня – это пластик», — обращает внимание профессор РАН.
Напоминаем: Ранее ЯГТУ представил проект гранулированной асфальтобетонной смеси, получаемой в результате переработки промышленных и бытовых отходов.
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