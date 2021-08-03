Аналитик и эрудит Анатолий Вассерман сдал подписи для регистрации кандидатом в депутаты Государственной думы

18:34

Фото Алены Куреновой



Публицист, аналитик и эрудит Анатолий Вассерман, независимый кандидат в Госдуму от 205 округа Москвы (ВАО) сдал в избирательную комиссию для регистрации кандидатом 14 тысяч 800 подписей, о чем и рассказал журналистам.

«Я выражаю огромные слова благодарности моим волонтерам за усердие и веру в победу. Порядка 300 человек все эти недели каждодневно трудились на точках сбора. Период для нашей команды был ответственным и непростым: моих помощников неоднократно забирали в полицию, недоброжелатели писали необоснованные жалобы, якобы о нарушении требований закона, касающихся наших агитационных материалов. В конечном итоге - мы все-таки преодолели трудности, доказали свою юридическую грамотность и собрали порядка 30 тыс. подписей», — говорит аналитик.

Как рассказал эрудит, большую часть подписей добровольцы собирали обходя квартиры, “она составила где-то две трети от общего количества. На точках сбора мы собрали около 7 тыс. подписей. После внутренней проверки на ошибки, в избирком передали 14 тыс. 800 подписных листов", — рассказал Вассерман.

Анатолий Вассерман – политический консультант, публицист, эрудит, заявил о своем выдвижении на выборы в Государственную думу в последних числах июня.