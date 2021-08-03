Среди мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, есть и граждане РФ
20:38 03.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне вместе с нелегальными мигрантами из других стран также пересекают белорусско-литовскую границу, Вильнюс ведет диалог с Москвой об их возвращении. Об этом сообщил во вторник замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
"У нас был диалог с представителем Российской Федерации, потому что там (среди нелегалов - прим. ТАСС) есть и российские граждане, которые пересекают эту границу. Их тоже будем возвращать", - сказал замминистра, комментируя миграционный кризис на границе с Белоруссией.
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