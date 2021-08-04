В Австралии полностью вакцинированы от коронавируса более 20% жителей
08:20 04.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, 12,8 млн австралийцев сделали по меньшей мере одну прививку против COVID-19, более 4 млн человек получили две дозы. "Таким образом, к концу декабря мы сможем достичь требуемых показателей, будут привиты около 70-80% населения", - сообщил глава оперативной группы в ходе онлайн-брифинга для журналистов.
Также он рассказал, что в начале сентября власти намерены расширить прививочную кампанию и начать вакцинировать людей в возрасте от 30 до 39 лет. "Согласно нашим планам, эта возрастная группа получит возможность сделать прививку [вакциной компании] Pfizer ("Пфайзер") уже в начале сентября или даже немного раньше - в конце августа", - отметил Фрюэн.
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