В Австралии полностью вакцинированы от коронавируса более 20% жителей

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины жителей Австралии получили первую дозу вакцины от коронавируса, а не менее 20% были привиты полностью. Об этом в среду сообщил глава правительственной оперативной группы по борьбе с коронавирусом генерал-лейтенант Джон Фрюэн.



По его словам, 12,8 млн австралийцев сделали по меньшей мере одну прививку против COVID-19, более 4 млн человек получили две дозы. "Таким образом, к концу декабря мы сможем достичь требуемых показателей, будут привиты около 70-80% населения", - сообщил глава оперативной группы в ходе онлайн-брифинга для журналистов.



Также он рассказал, что в начале сентября власти намерены расширить прививочную кампанию и начать вакцинировать людей в возрасте от 30 до 39 лет. "Согласно нашим планам, эта возрастная группа получит возможность сделать прививку [вакциной компании] Pfizer ("Пфайзер") уже в начале сентября или даже немного раньше - в конце августа", - отметил Фрюэн.



