Для подготовки визита Зеленского в Вашингтон прибыли Кулеба и Ермак - МИД Украины

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки первого официального визита украинского лидера Владимира Зеленского в США.



"Сегодня мы с Андреем Ермаком в Вашингтоне для подготовки первого официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон по приглашению президента США Джо Байдена, который состоится уже 30 августа", - написал Кулеба в среду на странице в "Фейсбуке".



Он проинформировал, что украинская сторона проведет встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими экспертами. Глава МИД отметил, что у президентов Украины и США есть "ряд больших тем" для обсуждения на предстоящей встрече. "Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого- то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства", - добавил украинский министр.



