Для подготовки визита Зеленского в Вашингтон прибыли Кулеба и Ермак - МИД Украины
10:20 04.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сегодня мы с Андреем Ермаком в Вашингтоне для подготовки первого официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон по приглашению президента США Джо Байдена, который состоится уже 30 августа", - написал Кулеба в среду на странице в "Фейсбуке".
Он проинформировал, что украинская сторона проведет встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими экспертами. Глава МИД отметил, что у президентов Украины и США есть "ряд больших тем" для обсуждения на предстоящей встрече. "Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого- то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства", - добавил украинский министр.
НОВОСТИ
- 11:20 04.08.2021
- Отказавшаяся возвращаться в Белоруссию спортсменка летит в Вену - МИД Австрии
- 11:15 04.08.2021
- Телеведущий Баженов призвал не доверять сообщениям о победах в интернет-лотереях
- 11:10 04.08.2021
- Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии, есть погибшие
- 10:30 04.08.2021
- Термин «спальные районы» больше не соответствует реальному положению дел – Собянин
- 10:10 04.08.2021
- По делу о гибели моряков судна "Онега" в Петербурге задержан зампредседателя колхоза
- 09:20 04.08.2021
- Из-за тайфуна "Лупит в Восточном Китае объявлен красный уровень опасности
- 08:25 04.08.2021
- Первый иск Крыма к Украине будет предъявлен по водной блокаде
- 08:20 04.08.2021
- В Австралии полностью вакцинированы от коронавируса более 20% жителей
- 22:40 03.08.2021
- Стали известны подробности инцидента со стрельбой вблизи Пентагона
- 21:30 03.08.2021
- СБ ООН против восстановления исламского эмирата в Афганистане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать