Отказавшаяся возвращаться в Белоруссию спортсменка летит в Вену - МИД Австрии
11:20 04.08.2021 Источник: Интерфакс
"Австрийское министерство иностранных дел может подтвердить, что указанная белорусская спортсменка находится на пути в Вену", - сказал представитель министерства.
Ранее СМИ сообщали, что Тимановская должна была вылететь в Польшу, которая предоставила ей гуманитарную визу.
В интервью ВВС Тимановская сообщила, что ее отказ возвращаться на родину не является политически мотивированным.
"Я люблю свою страну и не предавала ее", - заявила она.
Она пояснила, что "речь идет об ошибках, которые были допущены нашими официальными лицами на Олимпийских играх".
Как сообщалось, ранее Тимановская на полицейском автомобиле была доставлена из посольства Польши в Токио в аэропорт, и в сопровождении нескольких чиновников прошла в VIP-зону аэропорта, отказавшись от общения с многочисленными журналистами, отслеживающими ее передвижения.
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