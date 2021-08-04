Отказавшаяся возвращаться в Белоруссию спортсменка летит в Вену - МИД Австрии

11:20 Источник: Интерфакс

МИД Австрии подтвердил "Интерфаксу", что белорусская спортсменка Кристина Тимановская, принимавшая участие в токийской Олимпиаде и отказавшаяся возвращаться на родину, летит в Вену.



"Австрийское министерство иностранных дел может подтвердить, что указанная белорусская спортсменка находится на пути в Вену", - сказал представитель министерства.



Ранее СМИ сообщали, что Тимановская должна была вылететь в Польшу, которая предоставила ей гуманитарную визу.



В интервью ВВС Тимановская сообщила, что ее отказ возвращаться на родину не является политически мотивированным.



"Я люблю свою страну и не предавала ее", - заявила она.



Она пояснила, что "речь идет об ошибках, которые были допущены нашими официальными лицами на Олимпийских играх".



Как сообщалось, ранее Тимановская на полицейском автомобиле была доставлена из посольства Польши в Токио в аэропорт, и в сопровождении нескольких чиновников прошла в VIP-зону аэропорта, отказавшись от общения с многочисленными журналистами, отслеживающими ее передвижения.



