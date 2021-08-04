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Отказавшаяся возвращаться в Белоруссию спортсменка летит в Вену - МИД Австрии

11:20 04.08.2021 Источник: Интерфакс

МИД Австрии подтвердил "Интерфаксу", что белорусская спортсменка Кристина Тимановская, принимавшая участие в токийской Олимпиаде и отказавшаяся возвращаться на родину, летит в Вену.

"Австрийское министерство иностранных дел может подтвердить, что указанная белорусская спортсменка находится на пути в Вену", - сказал представитель министерства.

Ранее СМИ сообщали, что Тимановская должна была вылететь в Польшу, которая предоставила ей гуманитарную визу.

В интервью ВВС Тимановская сообщила, что ее отказ возвращаться на родину не является политически мотивированным.

"Я люблю свою страну и не предавала ее", - заявила она.

Она пояснила, что "речь идет об ошибках, которые были допущены нашими официальными лицами на Олимпийских играх".

Как сообщалось, ранее Тимановская на полицейском автомобиле была доставлена из посольства Польши в Токио в аэропорт, и в сопровождении нескольких чиновников прошла в VIP-зону аэропорта, отказавшись от общения с многочисленными журналистами, отслеживающими ее передвижения.

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