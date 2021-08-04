Наблюдателей от ОБСЕ на выборах в Госдуму не будет

18:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не сможет направить наблюдателей на выборы в Государственную думу. Соответствующее решение опубликовано в среду на сайте этой международной структуры.

"ОБСЕ не сможет отправить наблюдателей на грядущие выборы в Думу из-за ограничений, введенных властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами", - говорится в заявлении руководителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

По словам главы БДИПЧ Маттео Мекаччи, для организации важна "возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей". "Не связанное с пандемийными мерами требование российских властей ограничить число наблюдателей, которых мы можем отправить, сделало такой шаг неизбежным", - отметил он.



