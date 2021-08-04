Наблюдателей от ОБСЕ на выборах в Госдуму не будет
18:11 04.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не сможет направить наблюдателей на выборы в Государственную думу. Соответствующее решение опубликовано в среду на сайте этой международной структуры.
"ОБСЕ не сможет отправить наблюдателей на грядущие выборы в Думу из-за ограничений, введенных властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами", - говорится в заявлении руководителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
По словам главы БДИПЧ Маттео Мекаччи, для организации важна "возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей". "Не связанное с пандемийными мерами требование российских властей ограничить число наблюдателей, которых мы можем отправить, сделало такой шаг неизбежным", - отметил он.
НОВОСТИ
- 18:19 04.08.2021
- Отсутствие наблюдателей от ОБСЕ не определяет легитимность выборов - Косачев
- 18:15 04.08.2021
- Решение о признании ФБК экстремистской организацией утвердил апелляционный суд
- 17:30 04.08.2021
- Олег Леонов: Центру Москвы нужны зоны, свободные от каршеринга
- 17:25 04.08.2021
- Россия с 4-го августа возобновляет выдачу виз гражданам Франции
- 16:57 04.08.2021
- Опубликованы материалы международного саммита по компьютерному зрению Machines Can See 2021
- 16:45 04.08.2021
- Стоимость нефти марки Brent снижается
- 16:15 04.08.2021
- Иран совсем скоро получит материалы для создания ядерного оружия - Минобороны Израиля
- 16:13 04.08.2021
- СберБанк предложил рекордно низкие ставки по рефинансированию
- 16:01 04.08.2021
- Власти Москвы пока не собираются снимать запрет на массовые мероприятия - СМИ
- 15:18 04.08.2021
- РФПИ сообщает, что процесс одобрения ЕМА "Спутника V" идет позитивно
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать