Минфин РФ ни в каком виде не рассматривает введение налога на мясо

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин России не обсуждает в целом и не рассматривает ни в каком виде введение налога на мясо, сообщила пресс-служба министерства.

"Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде", - говорится в сообщении.