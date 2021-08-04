Минфин РФ ни в каком виде не рассматривает введение налога на мясо
21:00 04.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин России не обсуждает в целом и не рассматривает ни в каком виде введение налога на мясо, сообщила пресс-служба министерства.
"Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде", - говорится в сообщении.
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