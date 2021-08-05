Общественный штаб провел встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы
14:47 05.08.2021
Представители Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве на встрече с кандидатами в депутаты Мосгордумы VII созыва по 19 и 37 избирательным округам отвечали на вопросы самовыдвиженцев и представителей партий, а также объясняли основы работы системы удаленного онлайн-голосования.
Как рассказал Алексей Венедиктов, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами, открыта регистрация электронного голосования на mos.ru.
Кандидатов в депутаты интересовали вопросы надежности онлайн платформы и сохранности данных, работа “отложенного решения” а также особенности наблюдения за проведением удаленного электронного голосования. На вопросы отвечал Артем Костырко, начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы. Он рассказал о проделанной работе по защите системы от наружных воздействий, а также о том, что на всех основных этапах (регистрации, входе в систему, получении бюллетеня) потребуется ввести код из СМС, а в личный кабинет на mos.ru и электронную почту придет соответствующее уведомление. Эти меры, сказал Артем Костырко, — сразу определят принадлежность голоса конкретному человеку.
Масса вопросов связана с процедурой наблюдения за голосованием, по словам специалистов это можно сделать с помощью ноды наблюдателя, своеобразного окна записи и хранения информации, с помощью которого можно убедиться в корректности голосования.
Артем Костырко также добавил, что за ходом голосования можно будет следить с помощью сервиса на mos.ru.
Были подняты вопросы об отказах избирателям в регистрации на электронное голосование, и о разнице платформ mos.ru и gosuslugi.ru,
Напоминаем: Регистрация на электронное голосование стартовала в Москве 2 августа и продлится до 13 сентября включительно. Зарегистрироваться в качестве избирателя можно в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», и по ссылке.
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