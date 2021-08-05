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НОВОСТИ

Александр Мажуга рассказал о выдающихся разработках ученых Курчатовского института

15:54 05.08.2021

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Фото Данилы Головкина
Александр Мажуга, Профессор РАН, доктор химических наук, рассказал о достижениях экспертов Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт», и о результатах модернизации Дома ученых им. Александрова.

«НИЦ «Курчатовский институт» знают во всем мире: его ученые и сотрудники создали атомный щит и разработали важные научно-исследовательские направления, которые легли в основу современной экономики. Частью большой российской науки можно назвать и Дом ученых. Накануне это отреставрированное здание передали Москве», — сообщает профессор Мажуга.

По его словам, реконструированный Дом ученых в первую очередь предназначен для представителей научного сообщества и творческой молодежи, в нем участники образовательного Курчатовского проекта смогут обсуждать с ведущими учеными важнейшие тенденции развития сегодняшней науки.

Между Москвой и “Курчатовским институтом” запущен проект сотрудничества, также в институте разрабатывается ряд перспективных проектов совместно со столичными ВУЗами, как пример - учеными НИЦ вместе со специалистами Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева разработаны новые соединения для устранения ртутных загрязнений почвы.

Здание Дома ученых «Курчатовского института» в 2015 году вошло в список объектов культурного наследия столицы, а в 2017–2020 годах здание было модернизировано за счет средств НИЦ, проводились работы по сохранению и восстановлению исторического памятника.

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