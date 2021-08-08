Осужденный за шпионаж американец Уилан освобожден из штрафного изолятора колонии
19:07 08.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гражданин США Пол Уилан, осужденный за шпионаж, освобожден из штрафного изолятора (ШИЗО) мордовской колонии. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Карлова.
"Брат Уилана Дэвид сообщил мне, что Пола освободили из ШИЗО. Он в субботу смог позвонить родителям. Пока сотрудники посольства США в отпуске, поэтому с визитами их к ним затруднительно. Пока Полу не предоставили также возможности поговорить со мной", - сказала она.
Ранее брат Уилана сообщал, что Пол попал в штрафной изолятор колонии за нарушение режима. По словам адвоката Карловой, в ШИЗО Уилан находится уже пятую неделю, связи с ним нет. Адвокаты просили ФСИН РФ разъяснить, на каком основании его поместили в штрафной изолятор.
Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.
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