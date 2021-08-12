Число нелегальных пересечений границ ЕС за год выросло почти на 60%

16:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство ЕС по контролю границ Frontex ("Фронтекс") с января по июль текущего года зафиксировало свыше 82 тыс. нелегальных пересечений на внешних границах Евросоюза, что на 59% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении организации.

При этом уточняется, что в июле Frontex зарегистрировал 17300 незаконных пересечений границ, что на 33% больше, чем в том же месяце прошлого года, и немного больше, чем в июне 2021 года (14 600). Довольно сложная ситуация сложилась на границе Литвы и Белоруссии. "Миграционное давление на восточных границах Европейского союза продолжало нарастать: в июле на границе с Литвой было зафиксировано более 3 тыс. нелегальных въездов из Белоруссии", - отмечается в сообщении. Вместе с тем подчеркивается, что в Польше было зарегистрировано около 180 нелегалов, проникших на территорию страны через границу с Белоруссией, а в Латвии - 200 человек.