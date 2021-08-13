0
0
134
НОВОСТИ

«Роснефть» намерена удвоить производство водорода

10:12 13.08.2021

«Роснефть» планирует удвоить объем производства водорода. По словам представителя компании, в 2023 году она будет производить до 1,32 млн т водорода в год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу компании, пишут «Ведомости» .

Компания производит сейчас более 650 000 т водорода в год, что делает ее крупнейшим производителем данного газа в России, отмечает Reuters, а «Газпром» производит всего около 360 000 т водорода в год – главным образом путем парового риформинга метана.

«Компания уделяет приоритетное значение вопросам углеродного менеджмента. «Роснефть» стала первой российской компанией, которая представила план по углеродному менеджменту до 2035 года. В рамках этого плана компания планирует сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 млн т эквивалента углекислого газа», – заявил представитель «Роснефти».

Ранее компания заявляла, что подписала соглашение с ВР о сотрудничестве в области углеродного менеджмента и устойчивого развития. Соглашение предусматривает совместное изучение перспектив новых проектов в области производства водорода, в том числе с применением возобновляемых источников энергии, а также использование технологий улавливания, утилизации и хранения углерода (CCS/ CCUS) на водородных установках, которые имеют почти все НПЗ компании.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:31 13.08.2021
Собянин отменил обязательное требование об удаленной работе 30% сотрудников
0
109
10:11 13.08.2021
Талибы заявили о захвате еще 5 провинций Афганистана
0
149
09:51 13.08.2021
Утонувший в озере на Камчатке вертолет нашли на глубине около 110 метров
0
188
09:34 13.08.2021
"Аэрофлот" может открыть рейсы еще в 4 страны
0
209
09:01 13.08.2021
Следствие назвало основную версию взрыва в Воронеже
0
290
22:04 12.08.2021
В США считают, что страны мира не признают новую власть в Афганистане, если будет применена сила
0
740
21:38 12.08.2021
Госдеп США: Мы продолжаем сокращать наше гражданское присутствие в Кабуле
0
759
21:33 12.08.2021
Глава «Сириуса» Елена Шмелева предложила использовать объекты Универсиады-2023 для будущего кампуса на Урале
0
746
21:00 12.08.2021
Госдеп США собирается эвакуировать из Афганистана значительную часть сотрудников посольства - СМИ
0
761
20:06 12.08.2021
Сотрудничество Росси и Китая в сфере обороны нельзя игнорировать - глава СТРАТКОМ
0
823

Возврат к списку