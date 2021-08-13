«Роснефть» намерена удвоить производство водорода

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«Роснефть» планирует удвоить объем производства водорода. По словам представителя компании, в 2023 году она будет производить до 1,32 млн т водорода в год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу компании, пишут «Ведомости» .

Компания производит сейчас более 650 000 т водорода в год, что делает ее крупнейшим производителем данного газа в России, отмечает Reuters, а «Газпром» производит всего около 360 000 т водорода в год – главным образом путем парового риформинга метана.

«Компания уделяет приоритетное значение вопросам углеродного менеджмента. «Роснефть» стала первой российской компанией, которая представила план по углеродному менеджменту до 2035 года. В рамках этого плана компания планирует сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 млн т эквивалента углекислого газа», – заявил представитель «Роснефти».

Ранее компания заявляла, что подписала соглашение с ВР о сотрудничестве в области углеродного менеджмента и устойчивого развития. Соглашение предусматривает совместное изучение перспектив новых проектов в области производства водорода, в том числе с применением возобновляемых источников энергии, а также использование технологий улавливания, утилизации и хранения углерода (CCS/ CCUS) на водородных установках, которые имеют почти все НПЗ компании.