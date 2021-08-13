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Талибы запретили прививки от COVID-19 в одной из провинций Афганистана

17:11 13.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило о запрещении вакцины против COVID-19 в восточной афганской провинции Пактия. Об этом сообщает в пятницу афганский телеканал "Шамшад".

По его информации, глава департамента здравоохранения Пактии Валаят Хан Ахмадзай сообщил журналистам, что талибы, занявшие этот регион на прошлой неделе, запретили вакцинацию в региональной больнице провинции. Врач рассказал, что отделение вакцинации закрыто уже не менее трех дней, и посетителям говорят, что вакцина запрещена.

Талибы также предупредили группу по прививанию населения о том, чтобы медики прекратили делать людям прививки против коронавируса, добавил Ахмадзай.

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