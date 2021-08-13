Гендиректор Би-Би-Си сделал заявление по поводу непродления визы корреспонденту в РФ

20:16 Источник: Интерфакс

Решение российских властей не продлевать визу корреспондентке "Би-би-си" Саре Рейнсфорд является прямым нарушением права на свободу слова, заявил гендиректор британской телерадиокорпорации Тим Дейви.

"Выдворение Сары Рейнсфорд - это прямое нападение на свободу СМИ, и мы это безоговорочно осуждаем", - говорится в заявлении "Би-би-си".

"Сара - выдающийся и бесстрашный корреспондент. Она прекрасно говорит по-русски и предоставляет независимые и глубокие новости о России и по бывшему СССР", - отмечается в заявлении.

При этом Дейви обратился к российским властям с призывом "пересмотреть это решение".