Талибы более договороспособны, чем марионеточное правительство Афганистана - Кабулов

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство движения "Талибан" (запрещено в РФ) давно показали себя более договороспособным, чем прежнее марионеточное правительство Афганистана. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия-24".

"Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство", - сказал он.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.