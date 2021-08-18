ОАЭ приняли президента Афганистана Гани и его семью - МИД

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ сообщило в среду, что Эмираты приняли на своей территории покинувшего Афганистан президента Ашрафа Гани и его семью. Об этом сообщило информационное агентство страны WAM.



Как отмечается, это сделано "по гуманитарным соображениям".