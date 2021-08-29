США завершают эвакуацию людей из Афганистана
09:24 29.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы США перешли к финальной фазе операции по эвакуации людей из Афганистана. Об этом сообщило в субботу вечером со ссылкой на источник из числа находящихся в Кабуле представителей служб безопасности западных стран агентство Рейтер.
По его данным, к настоящему моменту эвакуации американскими военно-транспортными самолетами ожидают в аэропорту Кабула порядка тысячи человек. Источник Рейтер также отметил, что толпы перед воротами в аэропорт начали рассеиваться после того, как власти США заявили о вероятности новых терактов в афганской столице. Как сообщили агентству, эвакуацию гражданских планируется завершить в воскресенье. "Мы хотим обеспечить, чтобы каждый иностранный гражданин и те, кто находятся под угрозой, были эвакуированы сегодня (29 августа - прим. ТАСС). Военные начнут улетать [из Кабула], как только этот процесс будет завершен", - заявил источник Рейтер. По его словам, точные дата и время окончания операции пока не определены.
В свою очередь источники газеты "Вашингтон пост" указывают на то, что завершение основной фазы операции по эвакуации людей совпало по времени с терактом вблизи аэропорта Кабула. После этого ее масштаб был значительно сокращен, а военные, осуществляющие эвакуацию, сконцентрировались на вывозе тех людей, которые уже находились на территории аэропорта.
Ранее президент США Джо Байден сообщил о том, что американские военные считают "весьма вероятной" новую атаку террористов на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов. По словам американского лидера, он приказал военачальникам "принять все возможные меры" для защиты служащих ВС США, находящихся в Афганистане. Посольство США в Кабуле рекомендовало гражданам США избегать окрестностей аэропорта.
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