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ЕС окажет поддержку соседним с Афганистаном странам для приема беженцев - Боррель

11:05 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз окажет финансовую поддержку соседним с Афганистаном странам для размещения беженцев. Об этом в понедельник в интервью газете "Коррьере делла сера" заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Способности Европы имеют свои пределы, без тесного сотрудничества ничего нельзя сделать. Соседние страны будут вовлечены в процесс больше и раньше, чем Европа. Так что, да - это также означает предоставление этим странам финансовой поддержки, как это было с Турцией", - заявил глава европейской дипломатии.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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