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НОВОСТИ

Собянин осмотрел новый корпус международного медкластера в Сколково

14:07 30.08.2021

Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел первый многофункциональный медицинский центр Hadassah на базе международного медицинского кластера в Сколково. Градоначальником отмечено строительство еще ряда объектов, многофункционального медцентра, на базе которых будут работать несколько узкопрофильных клиник.

Также мэром столицы подписано соглашение с одной из ведущий ортопедических клиник Франции Saint Charles: «Сегодня мы подписываем одно из соглашений по созданию ортопедической клиники Saint Charles - одной из ведущих клиник Франции. Надеюсь, мы положим сегодня начало еще одному новому, интересному сотрудничеству», — отметил Собянин.

Saint Charles, как сообщает пресс-служба мэра и Правительства Москвы, планирует открыть в международном медкластере “Сколково” ортопедическую клинику, что позволит российским пациентам и медицинским специалистам использовать новейшие методики и технологии в лечении и реабилитации опорно-двигательного аппарата после хирургического вмешательства.

Ввод в эксплуатацию клиники Saint Charles на базе строящегося многофункционального медицинского центра (ММЦ) запланирован на 2022, также на базе ММЦ будут размещаться французский онкологический центр Centre Leon Berard и испанские онкологическая клиника Clinica Roman Fernandez и педиатрическая клиника San Joan de Deu.

По материалам пресс-службы, терапевтический корпус Hadassah - полноценный стационар, с отделениями хирургии, онкологии, лучевой терапии и диагностики, большинство процедур будут проводиться амбулаторно, тем не менее в клинике будет развернуто 65 стационарных коек. На сегодняшний день в клинике полным ходом идет установка тяжелого оборудования, а также набор специалистов Hadassah из Израиля с их дополнительным обучением и повышением квалификации. Открытие клиники запланировано на октябрь 2021 года.

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