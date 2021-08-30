Талибы намерены установить полный контроль над аэропортом в Кабуле во вторник - ТВ
15:12 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) полностью возьмет под контроль столичный аэропорт Афганистана после вывода войск США из страны во вторник, 31 августа. Об этом в понедельник сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источник в движении.
Ранее представитель талибов Забихулла Муджахид в интервью Эн-эйч-кей заявил, что захватившее власть в Афганистане движение с оптимизмом смотрит на предстоящий полный вывод иностранных войск из аэропорта Кабула.
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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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