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НОВОСТИ

Венгрия ввела санкции против трех украинских военачальников

16:32 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Венгрии ввели санкции против трех украинских военачальников, ответственных за насильственный призыв в армию, в результате которого был убит этнический венгр в Закарпатье. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Вчера в Брюсселе мы инициировали включение трех высокопоставленных украинских военных в санкционный список Евросоюза. Мы предложили внести в этот список начальника Штаба сухопутных войск Украины, командующего Западным оперативным командованием и начальника мобилизационного управления Министерства обороны Украины. Пока этого не произошло, сегодня мы приняли меры по запрету на въезд всех этих трех лиц на территорию Венгрии», — сказал глава МИД на пресс-конференции в Будапеште.

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