Папа Римский сообщил, что не умер благодаря медбрату - радио
16:12 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск, в начале июля перенесший операцию на кишечнике, рассказал, что медбрат спас ему жизнь. Об этом сообщила в понедельник испанская радиостанция "Копе", взявшая у понтифика интервью, полная версия которого должна выйти в среду.
"Один из медбратьев, человек с большим опытом, спас мне жизнь. Во второй раз мою жизнь спасает медбрат: первый был в 1957 году (по всей вероятности, речь идет об операции на легком - прим. ТАСС)", - сообщил Франциск. В приведенном отрывке интервью не уточняется, как и при каких обстоятельствах понтифику спасли жизнь. На вопрос о собственном самочувствии Франциск ответил, что "все еще жив".
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