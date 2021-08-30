Папа Римский сообщил, что не умер благодаря медбрату - радио

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск, в начале июля перенесший операцию на кишечнике, рассказал, что медбрат спас ему жизнь. Об этом сообщила в понедельник испанская радиостанция "Копе", взявшая у понтифика интервью, полная версия которого должна выйти в среду.

"Один из медбратьев, человек с большим опытом, спас мне жизнь. Во второй раз мою жизнь спасает медбрат: первый был в 1957 году (по всей вероятности, речь идет об операции на легком - прим. ТАСС)", - сообщил Франциск. В приведенном отрывке интервью не уточняется, как и при каких обстоятельствах понтифику спасли жизнь. На вопрос о собственном самочувствии Франциск ответил, что "все еще жив".