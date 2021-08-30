Пентагон стал готовиться к крупному теракту за сутки до взрыва в аэропорту Кабула - Politico
17:40 30.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные США начали готовиться к возможному теракту в аэропорту Кабула за сутки до него. Об этом в понедельник сообщила газета "Политико" со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы, в которых описано содержание соответствующего обсуждения в Пентагоне.
По информации издания, председатель Комитета начальников штабов ВС генерал Марк Милли на заседании утром в среду, 25 августа, рассказал о значительном объеме разведданных, свидетельствующих о подготовке группировкой "Исламское государство в Хорасане" "комплексной атаки". Глава ведомства Ллойд Остин распорядился о подготовке к "инциденту с большим количеством жертв".
Как отмечает "Политико", в Пентагоне собирались закрыть ворота Эбби - один из главных входов на территорию воздушной гавани. Однако ВС США оставили ворота открытыми дольше, чем планировалось, чтобы позволить британским военным эвакуироваться.
Вечером 26 августа возле здания кабульского аэропорта, через который западные страны эвакуируют своих граждан, прогремело два взрыва, устроенных смертниками из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Жертвами этой атаки стали более 200 человек, в том числе 13 военнослужащих США. Угроза терактов в Кабуле сохраняется.
Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.
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