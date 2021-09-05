Заповедные территории России используются с нарушениями, уверен общественник Тимофей Баженов

17:17

Фото Максима Манюрова

На экономическом форуме во Владивостоке руководитель Минприроды Александр Козлов анонсировал полный запрет на капстроительство, вырубку леса и создание биосферных полигонов в заповедниках, национальных парках и других особо охраняемы территориях. Общественники позитивно оценивают эту инициативу, отмечая при этом, что пока в заповедниках и других охраняемых территориях фиксируют много нарушений природоохранного законодательства.

«13% общей площади нашей страны принадлежит к особо охраняемым природным территориям, несмотря на существующие ограничительные меры, фактически эти территории используются с большими нарушениями, - говорит общественник Тимофей Баженов. - Только в 2020 году Минприроды зафиксировал более 50 случаев незаконной вырубки леса. Такие потери принято считать в материальном выражении. Но потери, которые несёт экология нашей страны с каждой такой вырубкой куда больше озвученных сумм». Запрет практически любой хозяйственной деятельности человека в заповедных местах – правильная мера, считает также гражданский активист Антон Тарасов, по словам которого запрет поможет сохранить территории парковых зон Москвы.

Согласно статистическим данным, из-за несанкционированной вырубки в 2020 году уничтожено 24 тыс. куб. м леса. В российскую Красную книгу России внесено 14 видов млекопитающих и 29 видов птиц, а 11 видов животных, видимо, вымерли.